Iran-Proteste: Italien bemüht sich um Freilassung von Bloggerin

Eine 30-jährigen Römerin ist in Teheran verhaftet worden. Sie wird in einem Gefängnis in der iranischen Hauptstadt festgehalten.

Italien bemüht sich um die Freilassung einer 30-jährigen Römerin, die vergangene Woche in Teheran verhaftet wurde. Die Reisebloggerin wird in einem Gefängnis in der iranischen Hauptstadt festgehalten, wie aus dem Außenministerium in Rom verlautete. Der Iran wird seit Wochen durch Proteste und Unruhen erschüttert.

Die Italienerin, die sich seit Juli im Iran aufhielt, soll sich in den sozialen Netzwerken kritisch über die iranische Regierung geäußert haben. Der Vater der Bloggerin hatte am Sonntag einen Anruf von seiner Tochter aus dem Teheraner Gefängnis erhalten, in dem sie um Hilfe bat.

Der Iran hat nach dem Ausbruch von Straßenprotesten im Zusammenhang mit dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini eine massive Verhaftungswelle durchgeführt. Amini war von der iranischen "Sittenpolizei" festgehalten worden, weil sie angeblich gegen die Kleiderordnung der Islamischen Republik verstoßen hatte.

(APA/AFP)