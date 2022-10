Durchatmen in Bad Bleibergs Heilstollen

Drucken

Hauptbild • Bad Bleiberg liegt in einem Kärntner Hochtal auf 902 Metern Seehöhe. • (c) Konstantin Kurasch Photography

Fasten, schlafen, abschalten sind Programm: Bad Bleiberg in Kärnten wird dank eines neuen Health Resorts zur Destination für Gesundheitsbewusste.

Vorübergehend meint man, in einem Daunenschlafsack auf dem Liegestuhl eingepackt und unter einer schweren Wolldecke versunken, auf einen Zeitsprung in die Vergangenheit eines Luftkurorts abgebogen zu sein: Eine Stunde im Heilstollen, die übrigens unglaublich langsam und zwischen Wachen und Schlafen verstreicht, fühlt sich an wie ein Ab­­stecher in das „Zauberberg“-Davos. Dabei ist dieser Stollen, so besonders er sich für Neulinge bei ihrer ersten Ruhestunde anfühlen mag, für Routiniers des Wellnessangebots im kleinen Kärntner Ort Bad Bleiberg ganz und gar nicht aus der Zeit gefallen. Heilstollenaufenthalte sind sogar ärztlich verschreibbar und werden derzeit etwa hoch geschätzt von Long-Covid-Patientinnen, bei denen die Atemwege in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die kühle, so gut wie keimfreie Luft entfaltet ihre Wirkung in den Bronchien und Lungen und stellt so eine bewährte Behandlungsmethode dar.

Bad Bleiberg, in einem Hochtal bei Villach auf 902 Metern und überaus idyllisch gelegen (die paar Wochen, in denen die Sonne es nicht über den Bergkamm des Dobratsch im Süden schafft, sind zugegebenermaßen wahrscheinlich Geschmacksfrage), ist seit Anfang dieses Jahres die neueste Anlaufstelle für alle, die sich vom Aufenthalt in einem „Health Retreat“ mit medizinischen Know-how neben Wellness und Spa-Entspannung ein entsprechendes Rundumpaket erwarten: Manche mögen hier eine klassische Fastenkur nach F. X. Mayr absolvieren, die besonders in Österreich eine florierende High-End-Nische darstellt. Andere wieder kommen zur Burn-out-Prävention, als Long-Covid-Betroffene oder um das Spezialangebot des Schlaflabors zu nutzen.