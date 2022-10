Eine Uhr aus dem 18. Jahrhundert

Sanfte Linien, zarte Farben, ausdrucksvolle Muster: Die neuen Omega-„Trésor Mini“-Modelle sind von Stoffdesigns aus dem 18. Jahrhundert inspiriert.

Zart in Grau gezeichnete Schmetterlinge schweben über ein Armband, auf ­einem anderen erblühen Blumen aus filigranen roten Linien, ein drittes ist von Korallen­ästen und Muscheln in sanftem Meeresblau überrankt: Blickfang der neuen „Trésor Mini“ von Omega sind die Armbänder, deren Gestaltung auf der Tradition von Toile de Jouy beruht, einer französischen Textiltechnik, bei der feingliedrige und anspruchsvolle Muster auf Stoff gedruckt werden. Einst waren das bevorzugt ländliche Szenerien, Blumen oder Vögel. Ebenfalls traditionell ist die Farbigkeit von Toile de Jouy: Bevorzugt werden Rot oder Blau auf weißem Hintergrund.

Omega hat diese Tradition übernommen und mit ebenso viel Feingefühl wie Geschick in die Moderne übertragen: Das Stoffdesign ziert die Armbänder der neuen „Trésor Mini“, die einfach oder – noch effektvoller – zweifach um das Handgelenk geschlungen werden. Das macht die Neuheiten zu einem Stilstatement.

Optisch ergänzt wird der Look durch die Farbgestaltung: Die „Trésor Mini“ mit blau bedrucktem Armband trägt auf dem Zifferblatt fein gezeichnete römische Ziffern in der exakt gleichen Blaunuance. Ebenso beim roten und grauen Modell – auch hier herrscht ausgewogene Farbharmonie. Die Zifferblätter sind übrigens aus echter Feueremaille gefertigt.

Die blaue Omega „Trésor Mini“ hat das Meer zum Thema. beigestellt

Grazil

Betont wird der feminine Look der neuen Uhren durch das zierliche 26-Millimeter-Gehäuse, das von zwei asymmetrischen Diamantreihen umfasst wird und aus Edelstahl oder Gold gefertigt ist. Ein weiteres Detail der Quarzuhren ist eine Blume aus roter Keramik, die die Krone ziert.

Mit der neuen „Trésor Mini“ hat Omega eine Uhr erschaffen, die ebenso feminin wie selbstbewusst ist und somit perfekt zu den Botschafterinnen der Schweizer Marke passt. Als perfekte Ergänzung zu ihrem Stil tragen das Model Alessandria Ambrosio sowie die Schauspielerin und Musikerin Zoë Kravitz die neue „Trésor Mini“ mit doppelt geschlungenem Toile-de-Jouy-Armband. So finden Schönheit, Präzision und Performance zusammen.

("Die Presse Schaufenster" vom 23.09.2022)