Die Oppositionsparteien und die Grünen vermuten, dass mit Regierungsaufträgen für Inserate eigentlich Wahlkampfaktivitäten der ÖVP finanziert wurden.

Im ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss werden am Donnerstag Kanzlersprecher Daniel Kosak und der Geschäftsführer einer Agentur befragt, die sowohl für die Volkspartei als auch für Ministerien tätig war. Die Oppositionsparteien und die Grünen vermuten, dass dabei unter anderem mit Regierungsaufträgen für Inserate eigentlich Wahlkampfaktivitäten der ÖVP finanziert wurden. Keinen Erkenntnisgewinn erwartet sich hingegen die ÖVP. Der Ausschusstag werde lediglich "more of the same" bringen, konstatiert der türkise Fraktionsführer Andreas Hanger. Den übrigen Parteien wirft er entsprechend Skandalisierungsversuche vor. Denn: weder habe es Kickback-Zahlungen gegeben noch wurden Inserate illegal vergeben.

Anders sahen das freilich die Oppositionsparteien sowie die Grünen. FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker sieht im von Ex-Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) geführten Landwirtschaftsministerium gar ein "schwarzes Schlaraffenland" bzw. ein "Eldorado der schwarzen Selbstbedienung". Die Neos wollen ebenfalls hinterfragen, wie in der Ära von Köstinger mit Steuergeld umgegangen wurde, und ob Inserate nach sachlichen Kriterien vergeben wurden.

SPÖ ortet "Ungereimtheiten bei der Vergabe"

Die erste Auskunftsperson, der ehemalige Sprecher von Köstinger und nunmehrige Pressesprecher von Bundeskanzler Karl Nehammer, Daniel Kosak, sei für diverse Inserate verantwortlich gewesen, zum Teil sei die formelle Beauftragung der Fachabteilung aber erst im Nachhinein erfolgt, so Krisper. Diese gehe aus den Akten hervor.

Die SPÖ will der Frage nachgehen, warum die Aufträge aus dem Landwirtschaftsministerium für die Agentur "Media Contacta" in den Jahren 2018 und 2019 plötzlich massiv angestiegen waren. Denn immerhin war dieselbe Agentur für die ÖVP 2017 im Wahlkampf tätig und habe für die damals finanziell klamme Partei Zahlungen gestundet, erklärte die rote Abgeordnete Julia Herr. Auch ortete sie "Ungereimtheiten bei der Vergabe" bzw. in den Akten sehr viele Hinweise auf "seltsame Konstruktionen".

Die Grünen interessieren sich ebenfalls für die "Auftragsexplosion" unter Köstinger für die Media Contacta, deren Geschäftsführer nach Kosak geladen war. Zudem wollen sie die unter der Ägide von Köstinger an die Bauernzeitung geflossen Mittel unter die Lupe nehmen, so Grünen-Fraktionsführerin Nina Tomaselli, die daran erinnerte, dass Köstinger zum engsten Kreis von Ex-Kanzler Sebastian Kurz gehört habe und eine "tragende Säule im Projekt Ballhausplatz" gewesen sei.

Nach Kosak und dem Geschäftsführer der Media Contacta war noch eine Abteilungsleiterin des Ministeriums geladen, die für die Kommunikationsagenden zuständig war.

(APA)