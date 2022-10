Am Sonntag wählt Österreich einen neuen Bundespräsidenten. Der Wahlkampf war lang, die Kandidaten wenig überraschend. Eine Wiederwahl von Alexander Van der Bellen im ersten Wahlgang gilt als sehr wahrscheinlich. Oliver Pink und Anna Wallner reden darüber, was vom Wahltag zu erwarten ist. Warum ist die Wahl dennoch wichtig? Was bleibt von den sechs Herausforderern politisch nach dem Sonntag?

Gast: Oliver Pink

Host: Anna Wallner

Schnitt: Audiofunnel/Alexander Weller

"Die Presse" tickert am Sonntag ab 15 Uhr auf DiePresse.com. Ab 17 Uhr kommen die ersten Hochrechnungen, ab 22 Uhr erwarten wir die Wählerstromanalysen. Alle Analysen und Kommentare lesen Sie dann gebündelt am Montag in der gedruckten Zeitung.