Ab Jänner 2023 ist die Kalte Progression in Österreich so gut wie Geschichte. Was genau bedeutet das und vor allem, wie viel Netto vom Brutto des Gehalt bleibt jedem von uns dann? Niedrigere Einkommen werden am stärksten entlastet, aber auch höhere Gehälter profitieren von der Abschaffung. Eine Folge mit vielen Zahlen. Gast ist Budgetexperte Simon Loretz vom Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo.

Susanne Bickel ist Wirtschaftsredakteurin in der "Presse“ und war früher in der Bankenwelt tätig. Anna Wallner leitet das Debattenressort und ist in der "Presse" für Podcasts zuständig.

Den Kalten Progressions-Rechner des Finanzministeriums finden Sie hier

