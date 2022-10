Gebrauchtautos blieben auch im September teuer

Im Vergleich zur allgemeinen Teuerung sind die Preisanstiege aber moderat, geht aus Daten der Onlineplattform "AutoScout24" hervor. Hybridfahrzeuge wurden zuletzt etwas günstiger.

Die Preise für Gebrauchtwagen blieben auch September auf hohem Niveau, im Vergleich zur allgemeinen Teuerung sind die Preisanstiege aber moderat, geht aus Daten der Onlineplattform "AutoScout24" hervor. Der Durchschnittspreis der dort angebotenen Autos lag im September bei 27.849 Euro, ein Plus von 1,4 Prozent. Auffällig ist allerdings die Teuerung gegenüber dem Vormonat August von 16 Prozent. Im vergangenen Monat verteuern sich vor allem ältere Fahrzeuge und Sportwagen.

So legten Fahrzeuge zwischen fünf und zehn Jahren um 1,9 Prozent auf durchschnittlich 21.981 Euro zu; zehn bis 20 Jahre alte Modelle kosteten fünf Prozent mehr als im Vormonat (Durchschnittspreis: 11.001 Euro) und sind vor allem sehr beliebt. "Mit acht Prozent mehr Nachfrage sind die Autos in dieser Altersklasse auch die Kategorie mit dem stärksten Nachfrageplus", so die Plattform in einer Aussendung. Die zweitstärkste Steigerung gab es demnach bei Vans und Kleinbussen.

Nicht alle Antriebsarten verteuerten sich im September. "So werden Hybride mit einem Durchschnittspreis von 45.956 Euro sogar um 1,5 Prozent günstiger angeboten als noch im August. Teurer werden aktuell hingegen gebrauchte Diesel abgegeben: Interessierte zahlen mit durchschnittlich 26.762 Euro 1,5 Prozent mehr als im Vormonat. E-Autos blieben im September preislich relativ stabil und kosten durchschnittlich 52.663 Euro. Beim klassischen Benziner lag der Preiszuwachs bei 1 Prozent, sie liegen aber mit einem Durchschnittspreis von 26.746 Euro im preislichen Mittelfeld", rechnete AutoScout24 vor.

