Sergei Schoigu (li). mit Li Shangfu in Moskau. via REUTERS

Die Verteidigungsminister Schoigu und Li trafen in Moskau zusammen. Der russische Präsident Putin ist am Montag in die besetzten Teile der ukrainischen Regionen Cherson und Luhansk gereist. Der ukrainische Präsident Selenskij zeigte sich in Awdijiwka.