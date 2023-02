Live

Archivbild von Anfang Februar: Verteidigungsminister Boris Pistorius informiert sich über die Leistungsfähigkeit des Kampfpanzer Leopard 2 beim Panzerbataillon 203 in Augustdorf.

Der deutsche Verteidigungsminister Pistorius ist in Kiew. Die Rüstungsindustrie soll die Panzer aus Beständen an die Ukraine liefern. Die Ukraine meldet indes den tödlichsten Tag für russische Truppen seit Kriegsbeginn. Russland verstärkt seine Streitkräfte in der Ostukraine.