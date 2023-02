Live

via REUTERS

Russlands Ex-Präsident Medwedew droht nach den US-Waffenlieferungen an die Ukraine mit Vergeltungsschlägen. Die WHO sieht in der Ukraine eine der schwersten Gesundheitsnotlagen weltweit. Nach einer größeren Havarie im Leitungsnetz ist die ukrainische Millionenstadt Odessa ohne Strom.