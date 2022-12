Menschen suchen Schutz in einer U-Bahn-Station. Russland hat am Freitag zahlreiche Regionen mit den schwersten Raketenangriffen seit Wochen überzogen.

Früh am Morgen waren in der Region Kiew laute Explosionen zu hören. Das Militär meldet den Abschuss von neun iranischen Shahed-Drohnen. Der ukrainische Präsident hat am Vorabend eine globale Friedenskonferenz vor, „die alle Nationen der Welt für die Sache des globalen Friedens vereinen“ soll.