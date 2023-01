Gedenken der russischen Soldaten, die bei dem ukrainischen Angriff auf das von Russland kontrollierte Gebiet getötet wurden. Nach dem massiven Schlag auf die Kaserne wächst in Russland der Unmut über die militärische Führung.

Nach den ukrainischen Angriffen auf eine russische Militärunterkunft in Makijiwka im Gebiet Donezk spricht das Verteidigungsministerium in Moskau von 89 getöteten Soldaten. Diese seien selbst für den Vorfall verantwortlich, schließlich seien sie „entgegen dem Verbot in einer Reichweite feindlicher Waffen“ gewesen.