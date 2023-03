Live

Beschädigte Häuser in Awdijiwka. Der Chef der Militärverwaltung ruft die Bewohner zur Evakuierung auf: "Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber Awdijiwka gleicht immer mehr einem Ort aus postapokalyptischen Filmen." REUTERS

Der ukrainische Präsident appelliert an die Bevölkerung, sich für die Soldaten einzusetzen und ihre Aufmerksamkeit besonders jenen an der Front zu richten. Der Chef der ukrainischen Militärverwaltung in Awdijiwka hat die Bewohner der Stadt zur Evakuierung aufgefordert.