Us-Außenminister Blinken begrüßt Japans Außenminister Yoshimasa Hayashi in Karuizawa.

Am Sonntag beraten sich die Außenminister der G7-Staaten in Japan über den russischen Angriffskrieg. Erst am Samstag wurden der Ukraine zufolge mindestens elf Zivilisten bei einem Raketenangriff auf Slowjansk getötet, mehr als 20 weitere wurden verletzt.