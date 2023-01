Live

Ein ukrainischer Soldat gestikuliert, während er einen kaputten Panzer in der Nähe der Frontstadt Bakhmut zu einem Lastwagen zieht.

Die Debatte um Leopard-2-Panzer für die Ukraine geht in die Verlängerung. Medienberichten zufolge will Polen Kiews Truppen an Leopard ausbilden. Die USA stufen unterdessen die Wagner-Söldner als "kriminelle Organisation" ein.