"Die Stromversorgung bleibt in fast allen Regionen schwierig", erklärt der ukrainische Präsident. Stündlich könnten jedoch weitere Haushalte wieder mit Strom beliefert werden.

Ein Drittel der Häuser in der ukrainischen Hauptstadt ist wieder beheizt, jeder zweite Haushalt hat aber noch keinen Strom - bei Temperaturen um die Null Grad Celsius. Bei erneutem russischen Beschuss in Cherson und Wyschgorod starben am Donnerstag mindestens zehn Menschen.