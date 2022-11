Ein ukrainischer Soldat in der Region Saporischschja. "Wie ich schon oft gesagt habe: Ihr spielt mit dem Feuer!", appellierte der IAEA-Chef an beide Seiten, eine Sicherheitszone um die Anlage einzurichten, in denen von Angriffen und Kämpfen abgesehen wird.

Dutzenden Einschläge in der Nähe und auf dem Gelände der größten europäischen Atomanlage haben am Wochenende eine „Periode relativer Ruhe" abrupt beendet, so IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi. In den befreiten Gebieten werden nach Angaben ukrainischer Strafverfolger unterdessen immer mehr Leichen von Zivilisten gefunden.