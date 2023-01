Live

Minister und ranghohe Militärs kommen heute auf der US-Militärbasis Ramstein in Rheinland-Pfalz zusammen, um über neue Militärhilfen für die Ukraine zu beraten. Präsident Selenskij wandte sich in einer Videobotschaft an sie.

Der Kreml gibt sich gleichgültig gegenüber neuer Waffenlieferungen aus dem Westen. Diese erhofft sich die Ukraine von den Staaten, die am heutigen Treffen in Ramstein teilnehmen. Der CIA-Chef war offenbar in geheimer Mission in Kiew.