Live

Der russische Außenminister Dmitri Lawrow beim G-20-Gipfel in Neu-Delhi. (c) REUTERS (ANUSHREE FADNAVIS)

Die G-20-Außenminister trafen einander in Indien. In der Ukraine halten die Kämpfe um Bachmut an. Russland wirft der Ukraine wiederum Angriffe in der Grenzregion Brjansk vor.