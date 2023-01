via REUTERS

Der Raketeneinschlag in der Großstadt Dnipro war der folgenreichste von mehreren russischen Angriffen am Samstag.

Mindestens 60 weitere Menschen wurden verletzt, darunter zwölf Kinder, wie die Behörden am Samstag mitteilten. Der Raketeneinschlag in der Großstadt Dnipro war der folgenreichste von mehreren Angriffen am Samstag.