Russlands Präsident Putin ist am Montagnachmittag in der belarussischen Hauptstadt Minsk eingetroffen und wurde dort von Machthaber Alexander Lukaschenko empfangen. London warnt vor voreiligen Gesprächen über einen Waffenstillstand in Russlands Krieg gegen die Ukraine. Und: In der Region Kiew haben Drohnenangriffe schwere Schäden angerichtet.