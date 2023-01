Live

Ein ukrainischer Soldat in Donezk. Das russische Militär erkundet dort laut britischen Angaben offenbar die Möglichkeit für neue Vorstöße in der östlichen Ukraine.

Die russischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben die Energieinfrastruktur in der Ukraine angegriffen und dabei auch Waffen getroffen. Moskau wirft Joe Biden vor, den Krieg in die Länge zu ziehen. Dieser schließt eine Lieferung von Kampfjets an die Ukraine nicht mehr aus - und auch in Frankreich ist das Thema offenbar noch nicht vom Tisch.