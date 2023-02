Live

Standing Ovations für Präsident Putin in Moskau. Westliche Vertreter kritisieren die russische Propaganda.

Putin wiederholte seine Propaganda-Attacken auf den Westen - ohne auf die aktuelle Lage auf dem Schlachtfeld einzugehen. Russland setzt die Beteiligung am Atomwaffen-Kontrollvertrag aus. US-Präsident Biden trifft in Warschau sein, Italiens Premierministerin Meloni in Kiew.