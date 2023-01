Live

Deutschland hat jetzt den offiziellen Antrag Polens auf Re-Export von Leopard-Panzern in die Ukraine erhalten, sagte der polnische Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak am Dienstag. Russland wird nach Angaben des neuen russischen Generalstabschefs Waleri Gerassimow drei weitere Infanterie-Divisionen in der Ukraine einsetzen.