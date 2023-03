Live

Der ukrainische Präsident Selenskij gedenkt der ukrainischen Soldaten, die im Kampf um das Dorf Moshtschuk in der Region Kiew gefallen sind via REUTERS

Das Treffen von Chinas Xi in Moskau mit Putin ist vorüber. China will im Ukrainekonflikt „unparteiisch“ agieren. Die USA könnten hingegen noch heuer erste Abrams-Panzer an die Ukraine übergeben. Der japanische Premierminister Kishida traf in Kiew ein.