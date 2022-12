(c) REUTERS (VALENTYN OGIRENKO)

Bewohner von Kiew vor beschädigten Wohnhäusern. Explosionen gab es auch in der ukrainischen Hauptstadt, laut Bürgermeister Klitschko waren etwa 40 Prozent der Einwohnerinnen von der Stromversorgung abgeschnitten.

Russland hat die Ukraine am Donnerstag nach Angaben der Regierung mit mehr als 120 Raketen angegriffen. Im ganzen Land gilt Luftalarm. Am Vorabend wurden bereits Angriffe mit Kamikaze-Drohnen gemeldet. Präsident Selenskij appelliert indes an die Menschlichkeit seiner Landsleute.