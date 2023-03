Live

Menschen versammeln sich vor einem mehrstöckigen Wohnhaus, das durch jüngsten russischen Beschuss in Donezk beschädigt wurde. Ein Bild vom 28. März 2023. REUTERS

Russland meldet, sogenannte „Ground Launched Small Diameter Bombs“ abgefangen zu haben. Die Ukraine will die seit Monaten schwer umkämpfte Stadt Bachmut trotz hoher Zahl an getöteten Soldaten nicht aufgeben. Die russische Pazifikflotte hält Übungen an der östlichen Küste Russlands ab.