(c) Leo Correa / AP / picturedesk.com (Leo Correa)

Zerstörungen eines russischen Rakenenangriffs, aufgenommen am Dienstag in Saporischschja im Süden der Ukraine.

In mehreren Regionen schlagen russische Raketen ein - etwa in Saporischschja, auch im Umland Kiews. Russland scheitert indes mit seiner Idee zu einer geheimen UN-Abstimmung über die Ukraine-Annexion. In der Ostukraine sind 98 Bergleute eingeschlossen.