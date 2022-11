(c) IMAGO/ITAR-TASS (IMAGO/Yevgeny Yepanchintsev)

Abschiedsszene am Bahnhof Tschita. Russland hat nach eigenen Angaben in den zwei Monaten seit der verkündeten Teilmobilisierung etwa 300.000 Reservisten und Freiwillige militärisch ausgebildet.

Russland will nach Angaben des Verteidigungsministers im kommenden Jahr seine Atomstreitkräfte und den Aufbau einer Infrastruktur dafür in den Mittelpunkt stellen. Die ukrainische Armee konnte nach eigenen Angaben an sechs Orten im Osten ein Vorrücken russischer Truppen verhindern.