Der deutsche Kanzler war wegen des Zögerns in der Kampfpanzer-Frage stark in die Kritik geraten. Der französische Präsident Macron will weiter gesprächsbereit gegenüber Russland sein. Moskau wirft US-Präsident Biden vor, den Krieg in die Länge zu ziehen. In Wuhledar in der Ostukraine toben erbitterte Kämpfe.