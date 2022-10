Einschläge auch in Myklajiw - ein Bild von Dienstagfrüh.

Vielerorts gibt es Berichte über Raketeneinschläge, auch in Kiew. In Mykolajiw wurden angeblich ein Markt und ein Park getroffen. In Russland starben bei einem Absturz eines Kampfbombers mehrere Personen.