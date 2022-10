Menschen in einem Café in Lwiw. Nach den verheerenden Angriffen vom Montag hatte Russland auch am Dienstag weitflächig Gebiete in der Ukraine beschossen, darunter Mykolajiw im Süden und Lwiw im Westen. In größeren Teilen von Lwiw fiel der Strom aus, nachdem vier Umspannwerke zerstört wurden.

