Russland setze darauf, die ukrainische Bevölkerung, die Luftabwehr und die Energie-Infrastruktur zu erschöpfen, so der ukrainische Präsident. Die ukrainische Polizei hat nach eigenen Angaben 25 Folterlager in Charkiw gefunden. Der Ukraine-Gipfel am 3. Februar soll nicht in Brüssel, sondern in Kiew stattfinden.