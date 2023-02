Live

Der chinesische Außenminister Wang Yi wird in Moskau erwartet.

Chinas Top-Diplomat sondiert in Moskau die Lage im Ukraine-Krieg. China will demnächst einen Friedensplan vorlegen. In Kiew ist indes US-Präsident Joe Biden eingetroffen. Der ukrainische Präsident Selenskij sieht darin ein „extrem wichtiges Zeichen der Unterstützung“.