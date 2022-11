(c) APA/AFPA (MENAHEM KAHANA)

Am Dienstag waren in Polen nahe der Grenze zur Ukraine Raketentrümmer heruntergekommen. Dabei wurden zwei Menschen getötet.

Der ukrainische Präsident will in die Untersuchungen miteinbezogen werden. Eine Rakete hatte am Dienstag auf polnischem Boden zwei Menschen getötet. Die USA, Polen sowie die Nato sahen zuletzt keinen Hinweis auf einen vorsätzlichen Angriff: Es dürfte sich um eine ukrainische Flugabwehrrakete gehandelt haben.