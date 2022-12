Ukrainische Streitkräfte in Stellung. Trotz russischer Angriffe auf das ukrainische Stromnetz und andere zivile Einrichtungen sehe man keine Anzeichen für einen verringerten ukrainischen Widerstandswillen, so die Direktorin des US-Geheimdienstes.

Der US-Geheimdienst geht davon aus, dass sich das Kampfgeschehen in der Ukraine in den kommenden Monaten verlangsamen wird. Russland erntete laut Nasa ukrainischen Weizen in Milliardenwert. Der ukrainische Präsident kritisiert den Öl-Preisdeckel scharf.