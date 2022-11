Russische Beamte bringen Bewohner eines Altersheims in Cherson zu Bussen, die sie in Richtung Krim fahren.

Russland bereite sich auf eine entscheidende Schlacht in Cherson vor. Laut Medienbericht ist indes ein US-Vertreter mit Moskau im Gespräch, um eine Deeskalation der nuklearen Spannungen zu erreichen. In der Ukraine greift Russland erneut zivile Infrastruktur an.