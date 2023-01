Live

Ein ukrainischer Soldat in Donezk. Das russische Militär erkundet dort laut britischen Angaben offenbar die Möglichkeit für neue Vorstöße in der östlichen Ukraine.

Wegen "komplett inakzeptabler" Bemerkungen von Viktor Orban wird der Botschafter zitiert. Moskau wirft Joe Biden vor, den Krieg in die Länge zu ziehen. In Wuhledar in der Ostukraine toben erbitterte Kämpfe.