Angehörige der 3. Angriffsbrigade (Asow-Einheit) der ukrainischen Streitkräfte feuern eine 152-mm-Haubitze 2A65 Msta-B in der Nähe von Bahmut in der Region Donezk ab.

Der UNO-Generalsekretär befürchtet, die Welt gehe „mit weit geöffneten Augen“ in einen „größeren Krieg“. In der Ukraine bleibt Olexij Resnikow vorerst Verteidigungsminister. Russland berichtet unterdessen von kleineren Vorstößen in der Region Donezk.