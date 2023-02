Live

In Cherson starben ukrainischen Angaben zufolge bei einem russischen Angriff sechs Menschen.

US-Präsident Biden hält in Warschau eine Rede. Putin wiederholte in seiner Rede zur Lage der Nation seine Propaganda-Attacken auf den Westen - ohne auf die aktuelle Lage auf dem Schlachtfeld einzugehen. Chinesische und russische Chefdiplomaten beraten sich in Moskau.