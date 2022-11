Ein Foto aus Kiew. Die EU will ein Sondertribunal zur Ahndung russischer Verbrechen in der Ukraine einrichten. Russland müsse für die Zerstörung bezahlten, "die es verursachte."

Russland habe "mehr als ein Drittel des ukrainischen Energiesystems bombardiert und damit Millionen von Menschen in die Kälte getrieben", so Außenminister Blinken. In der ukrainischen Botschaft in Madrid ist eine Briefbombe detoniert.