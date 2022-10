14.233 Neuinfektionen, Zahl der Spitalspatienten steigt über 2000

Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg über 1000 Fälle. Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer fordert, wieder Maßnahmen zu ergreifen.

Österreich ist weiterhin von einer neuen Coronawelle erfasst: Am Mittwoch wurden von der Ages 14.233 Neuinfektionen registriert, in den Krankenhäusern ist die Zahl der infizierten Patientinnen und Patienten um 131 auf 2116 gestiegen. Die Sieben-Tages-Inzidenz kletterte wieder auf einen Wert über 1000 und beträgt 1013 Fälle je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Mit Mittwoch gab es in Österreich 130.894 aktive Fälle, um 7651 mehr als am Tag zuvor. Seit Pandemiebeginn wurden 5.210.285 bestätigte Infektionen registriert. Genesen sind 5.058.597 Personen. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden galten 6580 als wieder gesund. Zwei Todesfälle wurden am Vortag gemeldet, geht aus dem Update der Ages von Donnerstag hervor.

100 Menschen werden zurzeit auf Intensivstationen betreut. Diese Zahl stieg seit dem Vortag um 20 und ist innerhalb einer Woche um 33 Patienten angestiegen.

„Wir müssen jetzt Maßnahmen ergreifen"

Vor dem Hintergrund der ansteigenden Covid-Infektionszahlen appellierte Edgar Wutscher, Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer und Bundeskurienobmann der niedergelassenen Ärzte, alle Möglichkeiten im Kampf gegen die Pandemie auszuschöpfen. "Die Pandemie ist noch nicht vorbei, auch wenn wir uns das alle sehr wünschen. Wir alle müssen jetzt Maßnahmen ergreifen, damit die Lage nicht außer Kontrolle gerät." Wutscher rät daher wieder zum verstärkten Griff zur Maske.

20.527 Impfungen sind am Mittwoch durchgeführt worden, davon waren 18.767 Auffrischungsimpfungen (4., 5. und jede weitere Impfdosis). 5.278.972 Menschen und somit 58,5 Prozent der Österreicher sind gemäß Empfehlung des Nationalen Impfgremiums (NIG) gültig geimpft.

Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tages-Inzidenz ist derzeit Tirol mit 1196,9, gefolgt von Oberösterreich (1189,9), Salzburg (1148,5) und Kärnten (1072,5). Weiters folgen Niederösterreich (973,5), die Steiermark (952,7), das Burgenland (911,3), Vorarlberg (878,5) und Wien (864,9).

(APA)