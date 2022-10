0:1 in Schottland: ÖFB-Frauen noch nicht WM-reif

(c) Action Images via Reuters (JASON CAIRNDUFF)

Die Österreicherinnen konnten ihre EM-Qualitäten in Glasgow über 120 Minuten nicht abrufen. Die 0:1-Niederlage besiegelte das frühe Aus im WM-Rennen.

Glasgow/Wien. Hampden Park und strömender Regen boten den ÖFB-Frauen am Donnerstagabend in Glasgow genau die Kulisse, die man sich für ein Länderspiel in Schottland vorstellt. Vor 10.128 Fans spielte Österreich in Runde eins des europäischen WM-Playoffs darum, der historischen Premiere 2023 in Neuseeland/Australien einen Schritt näher zu kommen. Vielleicht hemmte der Traum solcher Größe zu sehr, nach schwacher Vorstellung war er mit einer 0:1-Niederlage nach Verlängerung jedenfalls ausgeträumt.

Die richtige Mischung aus Coolness und Feuer hatte Teamchefin Irene Fuhrmann als Devise für dieses K.o.-Spiel ausgegeben. Sie selbst war am Mittwoch mit dem „Niki“ als Trainerpersönlichkeit des Jahres ausgezeichnet und bei der Live-Schaltung lautstark von ihren Spielerinnen gefeiert worden. Im Hampden Park schickte Fuhrmann dieselbe Startelf ins Rennen, die zum Abschluss der Qualifikation Nordmazedonien mit 10:0 abgeschossen hatte.