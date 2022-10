Neues Album: Yasmo geht in ihren Rollen auf

Die viel beschäftigte Wiener Rapperin Yasmo veröffentlicht ihr Album „Laut und Lost“, geht auf Tour und organisiert die Slam-Poetry-Meisterschaften.

Mit 31 Jahren ist Yasmin Hafedh schon eine Routinierte im Showgeschäft. Immerhin steht sie seit 15 Jahren auf der Bühne, und das nicht nur mit Musik. Aber dazu später.

In erster Linie hat die Wiener Rapperin unter ihrem Bühnennamen Yasmo am Freitag ihr neues Album, „Laut und Lost“ veröffentlicht. In zwölf Songs spricht sie über ihre Kindheit in den Neunzigern, Neoliberalismus, das Patriarchat, aber auch toxische Beziehungen, psychische Erkrankungen und Selbstwert. „Es ist bestimmt mein persönlichstes und intimstes Album geworden“, sagt Hafedh.

Das liege auch am Produktionsprozess. Das Album ist zu großen Teilen während der coronabedingten Lockdowns entstanden. Zusammen mit Bandkollegen Ralph Mothwurf und Tobias Vedovelli hat sich Hafedh, für die das Ersinnen von Liedtexten immer schon ein kollektiver Prozess war, da zum Schreiben zu Hause verschanzt. Wieder ist das Album mit ihrer Klangkantine, also mit ihrer Truppe an Bläsern, Gitarren-, Bass- und Schlagzeugspielern, entstanden, die den Liedern den bekannten Big-Band-Sound verleihen.