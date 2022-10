Bundespräsidenten-Wahlkampf geht ins Finale

Die Kandidaten laden am Freitag und Samstag zu den letzten Wahlkampf-Veranstaltungen. Am Sonntag wird es ernst für sie.

Der Wahlkampf zur Bundespräsidentschaftswahl am Sonntag geht zu Ende. Fast alle Kandidaten - darunter Amtsinhaber Van der Bellen - begehen am Freitag bzw. Samstag ihre Wahlkampf-Abschlüsse. Den Auftakt macht Ex-FPÖ/BZÖ-Politiker und Blogger Gerald Grosz am Freitagvormittag mit einer Pressekonferenz am Ballhausplatz in Wien. Bundespräsident Van der Bellen schließt seine Kampagne dann um 16.00 Uhr im Marx Palast in Wien-Landstraße vor geladenen Gästen ab.

Ebenfalls am Freitag lädt Bierpartei-Chef Dominik Wlazny seine Unterstützer noch einmal zu einer Veranstaltung. Um 17.00 Uhr startet sein "Red' ma drüber!"-Tourabschluss am Wiener Stephansplatz. Auf traditionelles blaues Wahlkampf-Pflaster begibt sich - ebenfalls ab 17.00 Uhr - FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz. Er lädt er seine Anhänger zum Wahlkampf-Abschluss am Viktor-Adler-Markt in Wien, unterstützt wird er dabei von Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp und Bundesparteiobmann Herbert Kickl.

In heimatlichen Gefilden begeht Schuhproduzent Heinrich Staudinger sein Wahl-Finale. Er lädt ab 17.30 Uhr in den "Gastro-Corner" seiner Möbelhalle in Schrems (Niederösterreich). Und Rechtsanwalt und Ex-"Krone"-Kolumnist Tassilo Wallentin absolviert am Samstag (16.00 Uhr) seinen finalen Wahlkampf-Auftritt beim Oktoberfest in der Wiener Lugner City. Keinen eigenen Schluss-Auftritt geplant hat MFG-Chef Michael Brunner.

(APA)