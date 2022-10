Live ab 15 Uhr: Österreich wählt sein neues Staatsoberhaupt

Ein Wahlkampf ohne Frauen, dafür mit viel Social Media, ist vorbei. Am Ende steht der bis dato längste Stimmzettel bei einer Hofburg-Wahl. Wie Österreich entscheidet, berichtet die „Presse“ live.

Sieben Kandidaten, so viele wie noch nie und allesamt männlich, stehen heute auf dem Stimmzettel für die Wahl des Bundespräsidenten. Wer das neue Staatsoberhaupt wird, entscheiden 6.363.479 Österreicherinnen und Österreicher – weniger als bei der vergangenen Hofburgwahl im Jahr 2016. Und das, obwohl die Einwohnerzahl seither gestiegen ist. Allerdings: Immer mehr Menschen, die in der Republik leben, haben keine österreichische Staatsbürgerschaft und damit kein Wahlrecht. Jene, die es haben, sind aufgerufen, noch bis 17 Uhr in eines der 10.092 Wahllokale zu gehen und dort ein Kreuzerl zu machen.

Die ersten Hochrechnungen werden kurz darauf erwartet. Mit dem vorläufigen Endergebnis darf gegen 19:30 Uhr gerechnet werden. Ganz komplett wird letzteres am Wahlabend jedoch noch nicht sein: Zwar werden jene Wahlkarten, die am Sonntag in Wahllokalen abgegebenen werden, bereits mitgerechnet, per Post aufgegebene Briefwahlstimmen werden erst am morgigen Montag ausgezählt werden. Schon jetzt hingegen steht fest: Egal, ob mit oder ohne Stichwahl – die nötig wird, wenn kein Kandidat über die 50-Prozent-Marke kommt –, der künftige Bundespräsident wird jedenfalls am 26. Jänner 2023 angelobt werden. Doch wer steht eigentlich zur Wahl? Wie verlief der Wahlkampf? Und was prognostizieren die Umfragen?

Alexander Van der Bellen, der frühere Grünen-Politiker und nunmehrige Amtsverteidiger, wiederholte in den vergangenen Wochen seine Strategie von 2016: Er ging wandern, besuchte einen Würstelstand, posierte im ÖFB-Dress und besetzte einmal mehr den Heimatbegriff. „Österreich hat mir eine Heimat gegeben“, gab der Sohn Geflohener aus – Worte, die in Zeiten des Krieges in der Ukraine Vertrauen und Standhaftigkeit ausstrahlen sollen. Letztere bewies er auch, als er sich beharrlich weigerte, sich seinen Herausforderern in TV-Diskussionsrunden zu stellen. Stattdessen sammelte er Unterstützer-Videos vom Ex-Caritas-Präsidenten Franz Küberl bis hin zu Lebenszeit-„Terminator“ Arnold Schwarzenegger.

Während der 78-Jährige trotz dieser Bemühungen im Ranking der Social-Media-Interaktionen nur auf Rang vier kam, prognostizieren ihn Umfragen durchgehend auf Platz eins – mit 51 bis 60 Prozent. Werte, mit denen sich der gebürtige Wiener und aufgewachsene Kaunertaler, eine Stichwahl ersparen könnte; sofern die Wahlbeteiligung ausreichend hoch ist. Zeigt sich die Bevölkerung hingegen von ihrer wahlfaulen Seite, haben gleich zwei Kandidaten Chancen, sich mit ihm zu duellieren:

Zum einen wäre da Dominik Wlazny. Der 35-Jährige machte sich 2015 einen Spaß, als er seine Bierpartei gründete. Einen zweiten erlaubte sich der Sänger und Kabarettist - vielen besser bekannt als „Marco Pogo - als er mit ihr 2019 bei der Nationalratswahl fast 5000 Stimmen holte sowie im Jahr darauf bei der Wiener Landtagswahl 13.100. Nun traut sich der (nicht praktizierende) Arzt ein weiteres Mal auf den Stimmzettel und hat durchaus gute Chancen auf Rang zwei mit zwischen acht und etwas mehr als zehn Prozent.

Zum anderen gilt Walter Rosenkranz als Konkurrenz für Van der Bellen. Der freiheitliche Volksanwalt gilt als Zugeständnis von FPÖ-Obmann Herbert Kickl an die Burschenschaften und die bürgerliche Wählerschicht, und darf Meinungsforschern zufolge mit dem zweiten Platz rechnen; allerdings eher abgeschlagen mit um die 13 Prozent. Kaum verwunderlich, präsentierte er sich auf Plakaten staatstragend und besonnen, beim Besuch in den Bundesländern, etwa auf dem Villacher Kirchtag, im Trachtenjanker dagegen volksnah. Weit weniger wohl schien sich der 60-Jährige dagegen in den sozialen Netzen zu fühlen, in die er dennoch von allen Kandidaten das meiste Geld (63.000 Euro) fließen ließ.

Weit geübter präsentierte sich Ex-BZÖ-Politiker Gerald Grosz auf Facebook, Twitter und Co. Mit 1,8 Millionen Interaktionen liegt er mit Abstand an erster Stelle in puncto digitaler Aufmerksamkeit. Die meiste erregt er dabei mit Videos, in denen er die Regierungsarbeit kritisiert, durchaus derb austeilt oder sich singend von diversen Festivitäten meldet. Eine Strategie, die dem 45-Jährigen zuletzt mit rund neun Prozent den dritten Platz in Umfragen einbrachte.

Tassilo Wallentin hätte eigentlich als Kandidat der FPÖ ins Rennen gehen sollen, tat es aber aus inhaltlichen Differenzen dann doch nicht. Stattdessen wagt sich der Autor und Kolumnist der „Kronen Zeitung“ alleine auf das politische Parkett. Für Schlagzeilen sorgte er dabei vor allem in Zusammenhang mit faktisch falschen Äußerungen zu Asylwerbern oder eigenwilligen Berechnungen des Anteils der muslimischen Bevölkerung in Österreich. Am Wahlabend könnte der 48-Jährige mit dieser Performance auf Platz vier und rund acht Prozent kommen.

Der Chef der MFG, Michael Brunner, hofft auf ein besseres Abschneiden als bei der gerade erst geschlagenen Tirol-Wahl. Dort landete die Partei für „Menschen Freiheit Grundrechte“ mit 2,5 Prozent abgeschlagen unter der Landtagshürde. Allerdings: Die Coronazahlen steigen wieder an und holen die Themen FFP2-Maskenpflicht und Impfen zurück, was dem 61-Jährigen nützen könnte. Immerhin machte der Rechtsanwalt in den vergangenen zwei Jahren mit zahlreichen Verfassungsbeschwerden gegen die Schutzmaßnahmen immer wieder von sich reden - was der MFG 2021 den Einzug in den oberösterreichischen Landtag bescherte.

Fast heimlich sammelte Heinrich Staudinger die 6000 Unterstützungserklärungen und wurde über Nacht vom Waldviertler Schuhfabrikanten zum bundesweiten Kandidaten. Chancen auf das höchste Amt im Staat werden ihm von Politologen zwar nicht zugesprochen, in Erinnerung bleiben werden aber jedenfalls seine Aussagen zu #MeToo. So will der 69-Jährige von einem „bekannten österreichischen Filmemacher“ gehört haben, dass „die Forderungen der politischen Korrektheit von der CIA entwickelt wurden“.

Die „Presse“ berichtet ab 15 Uhr an dieser Stelle live über die aktuellen Wahl-Geschehnisse im Land, beobachtet die Stimmabgabe und informiert Sie über Hochrechnungen, Ergebnisse aus allen Bezirken und Gemeinden, Reaktionen und vieles mehr.

Der Liveticker zum Mitlesen: