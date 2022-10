Kann Kunst Gewalt gegen Frauen stoppen?

Ambivalente Retrospektive auf eine der wichtigsten Künstlerinnen Ex-Jugoslawiens, Sanja Iveković.

Die Stufen im Stiegenhaus der Kunsthalle Wien sind voll zusammengeknüllter roter Papiere. Im Hauptraum können wir kaum durch die Ausstellung von Sanja Iveković gehen, ohne dauernd auf sie zu treten. Auseinandergefaltet liest man darauf den „Report zu genderbasierter Gewalt gegen weibliche Flüchtlinge in Österreich“: 2017 wurden 20 Prozent der Frauen im Land Opfer physischer oder sexueller Gewalt, Tendenz steigend, wird erklärt – ein Problem, das gesellschaftlich sozusagen mit Füßen getreten wird.

Ein Problem, das zentral ist im Werk von Iveković. Mit ihrem feministisch-aktivistischen Werk seit den 1970er-Jahren gilt sie als eine der einflussreichsten Künstlerinnen Ex-Jugoslawiens. 2012 nahm sie prominent mit einem roten Mohnfeld auf dem Friedrichsplatz an der Documenta 12 teil – die Blumen sah sie als Bild für Revolution, Widerstand, Kampf, wie sie damals erklärte. Jetzt ist ihr Werk in der Kunsthalle Wien erstmals in Österreich in einer großen Retrospektive zu sehen. Warum aber ein Rückblick in der eigentlich auf neueste Kunst programmierten Kunsthalle? Wäre dafür nicht das Mumok die weitaus geeignetere Institution, das immerhin acht ihrer frühen Arbeiten besitzt? Iveković habe sie geprägt, erklärt das kroatische Leitungstrio der Kunsthalle WHW (What, How and for Whom). Weswegen die Ausstellung hier „wenig überraschend“ sei. Als Gastkuratorin luden sie die Zagreber Museumsdirektorin Zdenka Badovinac ein, die Ivekovićs Aktualität betont: Die Ausstellung erinnere uns daran, dass „die Kämpfe gegen Geschlechterungleichheit und Faschismus“ nach wie vor wichtig seien.

So nimmt uns also die Kunsthalle Wien auf eine Reise mit, die im Blick zurück das Heute thematisiert. Am Beginn arbeitete Iveković viel mit Zeitungsausschnitten, als sie etwa 1975 einer Seite der italienischen Kunstzeitschrift „Flash Art“ voll mit Fotos (westlicher) „Frauen in der Kunst“ ihre Zeichnungen anonymer Frauen in der jugoslawischen Kunst zur Seite stellte. Oder in „Papierfrauen“ (1976–77) Frauendarstellungen in Magazinen durch Zerreißen, Zerkratzen, Durchstechen dekonstruierte, um weibliche Rollenbilder bewusst zu machen. 2016 drehte sie als Auftragsarbeit der Erste-Stiftung einen Film mit 20 „unsichtbaren Frauen des Erste-Campus“, kurze Videoporträts der Reinigungskräfte im Bürokomplex.

Seit 1998 läuft ihr Projekt „Frauenhaus“. Die Künstlerin organisiert Workshops, bei denen die Frauen über ihre Gewalterfahrungen reden. In der Kunsthalle sehen wir Gipsabdrücke ihrer Gesichter, Videodokumentationen und wie Werbeanzeigen angelegte Plakate. Darauf Fotomodelle mit schicken Sonnenbrillen, dazu kurze anonymisierte Erzählungen, wie die Frauen dem Kreislauf der Gewalt entkamen. Während die frühen Arbeiten in der kleinteiligen Collagentechnik kaum über ihre kunsthistorische Relevanz hinauswirken, treffen Ivekovićs „Frauenhaus“-Serien in ihrer plakativen bildnerischen Sprache bis heute den Nerv der Zeit.

Verklärung der Wirkungslosigkeit

Allerdings stellt sich hier zugleich eine andere Frage, die Badovinac in ihrer Einführung auch anspricht: Bei all dem aktivistischen Anspruch – wie sehr kann Kunst eine Gesellschaft wirklich verändern? Ohne lediglich Verantwortungsbewusstsein zu demonstrieren? Um dem entgegenzuwirken, steigere Ivekovićs Kunst nicht nur „die Sichtbarkeit des Ungesehenen“, sondern belasse es zugleich auch „in seiner Undurchschaubarkeit“, ohne „erkennbare Identität‘“, als eine „unsichtbare Kraft des Realen“.

Das klingt wunderbar poetisch und verklärt geschmeidig die weitgehende Wirkungslosigkeit von Kunst. Angesichts deren Eigenanspruch auf Weltveränderung man sich fragen muss, ob das Format einer Retrospektive sinnvoll ist. Noch dazu in der Kunsthalle Wien: In den vergangenen Jahren steht das Haus für ein Nischenprogramm, in dem gern Nischenaspekte thematisiert werden – wodurch das Haus zu einer Nischenhalle wurde. Auch dem versucht Iveković entgegenzuwirken: Ihre „Frauenhaus“-Plakate werden in Kooperation mit der Brunnenpassage am Yppenplatz auch im öffentlichen Raum gezeigt – vielleicht motivieren die kurzen Geschichten der Frauen Betroffene dort, tatsächlich ihr Leben zu ändern.

Bis 12. März, Dienstag–Sonntag: 11–19 h, Do: 11–21 h.