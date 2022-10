Berufswahl? Erziele Ergebnisse

Inspiration für Millennials #110. Mit Young Science-Botschafter Gerhard Furtmüller die eigene Persönlichkeit entwickeln. Diesmal: Wo erzielst Du Ergebnisse?

In der letzten Kolumne habe ich Dir erklärt, wie Du Dich selbst führst und Dein Ding machst. Heute gehe ich einen Schritt weiter und zeige Dir, wie nützlich Leichtigkeit für Dich in Deinem Job ist.

Interesse ist grundlegend

Ein Interesse für ein bestimmtes Fachgebiet ist grundlegend. Denn wenn Du eine Tätigkeit gerne ausübst, wirst Du diese langfristig auch gut und mit Freude erledigen. Ein ernsthaftes Interesse kann damit bereits als wertvolles Geschenk betrachtet werden.

Interesse ist überbewertet

Zugleich ist Interesse bei der Berufswahl überbewertet. Ein Interesse für etwas zu haben oder noch schlimmer gar nahezu verliebt in einen bestimmten Bereich zu sein, kann sich als Boomerang erweisen. Dann nämlich, wenn die erzielten Ergebnisse überschaubar bleiben, und Du aufgrund Deiner Versessenheit Dein Ding nicht loslassen kannst.

Ergebnisse sind relevanter

Vorzeigbare Resultate bei einer Aufgabe zu erreichen, kann für Dich zielführender sein, als eine Tätigkeit mit viel Interesse auszuführen. Schließlich möchtest Du nicht am Stand treten und auf Dauer mühsame Wege bestreiten, sondern es ist sicherlich angenehmer für Dich als Person, wenn Du unmittelbar Erfolge erzielst.

Interesse als Inspiration

Dazu bringe ich Dir ein Beispiel: Albert Einstein hat nach Erzählungen das Geigenspiel geliebt und er hätte es gerne zur Perfektion gebracht und zu seiner Profession gemacht. Leider war sein Talent für das professionelle Geigenspiel nicht ausreichend. Für ihn war es aber trotzdem eine Quelle der Lebensfreude und möglicherweise eine Inspiration für seine bahnbrechenden Werke in der theoretischen Physik.

Erziele Ergebnisse

Mir ist bewusst, dass gerade in jungen Jahren das Interesse für einen bestimmten Bereich lenkend bei der Berufswahl sein kann. Wenn Du aber über Jahre auf der Stelle trittst, kaum Fortschritte wahrzunehmen sind, dann kehrt Frustration ein. Geschickter kann es somit sein, sich den Tätigkeitsfeldern zu widmen, bei denen von Haus aus eine Leichtigkeit gegeben ist. Daher frage ich Dich dieses Mal: „Wo erzielst Du Ergebnisse?“

Schreibe Deine Überlegungen dazu auf, besprich Dich mit vertrauten Personen oder schreibe mir ein Mail: gerhard.furtmueller@wu.ac.at

Privat

Gerhard Furtmüller aka Doktor Furti ist Senior Lecturer am Department für Management der Wirtschaftsuniversität Wien und Young Science Botschafter. An der WU begleitet er jährlich Tausende Millennials auf ihrem Weg ins Berufsleben. Seine Publikationen zum Thema Motivationsaufbau sind u.a. im Harvard Business Review erschienen und mit seiner Unternehmenssimulation fördert er das ganzheitliche Denken in den Unternehmen.

