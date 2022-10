Schauspieler Günter Lamprecht gestorben

(c) IMAGO/United Archives (IMAGO/United Archives / kpa)

Günter Lamprecht spielte Franz Biberkopf in Rainer Werner Fassbinders "Berlin Alexanderplatz“ und den "Tatort"-Kommissar Franz Markowitz.

Wenn sich Schauspieler Günter Lamprecht auf eine neue Rolle vorbereitete, dann stürzte er sich ins Milieu: Er schlug sich mit Berliner Polizisten die Nächste um die Ohren und backte drei Wochen in den frühen Morgenstunden Brot. ER spielte Franz Biberkopf in Rainer Werner Fassbinders "Berlin Alexanderplatz" und von 1991 bis 1995 den kantigen Berliner "Tatort"-Kommissar Franz Markowitz. Nun ist Lamprecht im Alter von 92 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Agentin der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Er hinterlässt seine Frau Claudia Amm und eine Tochter.

Die Schauspielerei wurde ihm nicht gerade in die Wiege gelegt. Sein Vater, ein Berliner Taxifahrer, war Nazi aus Überzeugung. Länger als vier Jahre ist er nicht zur Schule gegangen. Als Hitlerjunge war er beim "Endkampf" um Berlin mit dabei. Nach dem Krieg gehörte er zu einer Gang jugendlicher Diebe: "Wir haben geklaut wie die Raben."

"Ich komme aus dem Proletariat“

Es folgte eine Ausbildung zum Orthopädiemechaniker. Eines Nachts kam die Wende, als ein Freund ihm riet: "Günter, du musst Schauspieler werden!" Der völlig unbelesene junge Mann sprach bei der Schauspielschule vor - und wurde genommen.

Seine einfache Herkunft war ihm immer bewusst: "Ich komme aus dem Proletariat, daraus mache ich keinen Hehl", erzählte er einmal der Deutschen Presse-Agentur. "Ich verstehe die Probleme dieser Leute, darum gelingen mir diese Figuren vielleicht besser."

Dazu kam, dass sein Leben "von Gewalt begleitet" war, wie er es ausdrückte. Als 15-Jähriger bekam er in den letzten Kriegstagen unweit der Berliner Reichskanzlei einen Streifschuss ab. Und 1999 entging er nur knapp dem Tod, als er durch puren Zufall zu einem der Opfer eines 16 Jahre alten Amokläufers wurde.

Mehr als 150 Film- und Fernsehrollen

Seine erste Film-Hauptrolle spielte Lamprecht 1976 in "Das Brot des Bäckers" und gewann damit den Lubitsch-Preis. Es folgten weit mehr als 150 Film- und Fernsehrollen, begleitet von zahlreichen Ehrungen. Lamprecht war Träger des Verdienstordens der Stadt Berlin und des Landes Nordrhein-Westfalen, wo er lebte.

In der Serie "Babylon Berlin" war Lamprecht noch einmal als Reichspräsident Hindenburg zu sehen. Weitere Angebote gab es, aber es waren in seinen Augen nicht die richtigen. Zu einem umschwärmten Star war Lamprecht nie geworden - vielleicht waren seine Charaktere dafür zu sperrig. Gestört hat ihn das nicht.

(APA/dpa)