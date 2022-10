Leadership für das nächste Jahrtausend

Star Trek reloaded. Von den Leadership-Qualitäten der TV-Serie „Raumschiff Enterprise“ kann man einiges lernen.

Als am 8. September 1966 die erste Staffel von Raumschiff Enterprise im amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt wurde, war ihrem Erfinder, Gene Roddenberry, vermutlich nicht bewusst, wie sehr sie ihrer Zeit voraus war. Nicht nur arbeiteten auf der Brücke ein Amerikaner, ein Asiate, ein Russe, ein Schotte und ein Vulkanier (!), Lieutenant Uhura war die erste Afroamerikanerin in einer Offiziersrolle. Barbara Stöttinger, Dekanin der WU Executive Academy, nahm das zum Anlass, sich in die Rollen von Captain Kirk, Mr. Spock und Co. zu versetzen, um die Leadership-Qualitäten der Star-Trek-Besatzung zu analysieren.

Lernen kann man von der Star-Trek-Besatzung aber auch die Einstellung: Die Erforschung fremder Welten und neuer Zivilisationen stand immer unter dem Zeichen, dass die Mission zum Wohle aller beitragen möge und man die Welt und sämtliche Galaxien zum Besseren verändere. Welche Eigenschaften und Leadership-Qualitäten fand Barbara Stöttinger bei den einzelnen Besatzungsmitgliedern heraus?

Captain Kirk

James T. Kirk verkörpert die geborene Führungskraft, die mit gutem Beispiel vorangeht. Er ist in seinem Tun stets effektiv, intelligent und charismatisch und versteht es exzellent, sein Team zu motivieren, die gemeinsamen Ziele zu verfolgen und bei Bedarf in eine andere Richtung zu lenken. Kirk schreckt aber auch nicht davor zurück, in heiklen Momenten mitunter schwierige und unpopuläre Entscheidungen zu treffen – ohne zu vergessen, dass er bei allem Risiko die Verantwortung für seine Besatzung trägt. Trotz seiner Kompetenzen vertraut er stets auf die Expertise seines Führungsteams und holt auch Meinungen und Empfehlungen ein, um die besten Entscheidungen zu treffen. Der Captain hat sein Team so zusammengestellt, dass es aus möglichst verschiedenen Persönlichkeiten besteht. Aktuelle Studien belegen, dass ein hoher Grad an Diversität ein großer Erfolgsfaktor ist. Führungskräfte sind gut beraten, ein Team zusammenzustellen, das sich in Talenten, Stärken, Schwächen und sozialen Rollen unterscheidet.

Commander Spock & Co.

Mr. Spock hat einen sehr sachlichen und praxisorientierten Führungsstil. Er analysiert Situationen stets datenbasiert, behält damit einen kühlen Kopf, lässt aber auch niemals die menschliche Intuition außer Acht und bezieht somit das Bauchgefühl in die Überlegungen mit ein. Der beste Beweis, dass man für eine Entscheidung auf vielfältige Ressourcen zurückgreifen soll und nicht nur auf Zahlen, Daten und Fakten.

Leonard „Pille“ McCoy, der medizinische Offizier an Bord, scheut keinen Konflikt und sagt immer seine ehrliche Meinung. Gleichzeitig bewahrt er trotz Meinungsverschiedenheiten stets Respekt und Wertschätzung seines Gegenübers. Was ihn besonders auszeichnet, sind seine Empathie und seine Fähigkeit, sich in Menschen hineinzuversetzen. Damit ist er das Role Model für den Coach oder Mentor in der Organisation. Er kann nicht nur motivieren, sondern auch zuhören und kritisch hinterfragen.

Commander Montgomery Scott überzeugt mit seinem enormen Fachwissen. „Scotty“ steht nicht gern im Rampenlicht, zieht aber im Hintergrund gekonnt die Fäden. Versagt unerwartet und aus unklarem Grund der Antrieb, tastet sich Scotty mit seinem Team an die Problemlösung heran. Dabei reagiert er schnell und verzahnt sein Handeln mit gut überlegten Entscheidungen. Er setzt auf seine Intuition, die ihn mit neuen Lösungsimpulsen versorgt. Jeder Lösungsversuch wird zu einer neuen Lernerfahrung, die seinen erfahrungsbasierten Wissensschatz vergrößert. Führungskräfte können von „Scotty“ lernen: Der Vorgesetzte muss um die Fähigkeiten seiner Teammitglieder Bescheid wissen. „Scottys“ sind wertvolle Schlüsselfiguren, die auch keine Angst haben, zu scheitern, sondern mutig Neues ausprobieren, schnell lernen und sehr anpassungsfähig sind.

Star Trek ist also ein echtes Vorbild für Führungsmanagement. Nur eines hat Barbara Stöttinger zu kritisieren: Im Top-Management des Raumschiff Enterprise sind keine weiblichen Führungskräfte zu finden. In einer neuen Staffel sollte die Frauenquote auf der Brücke deutlich erhöht werden.

